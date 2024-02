Las picantes declaraciones de Tamara Pettinato sobre las denuncias contra su padre

Roberto Pettinato protagonizó una verdadera polémica hace un par de años cunado varias ex compañeras de trabajo lo denunciaron por acoso sexual.

El escándalo volvió a los portales en estos días luego de la visita de Amalia Granata al programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), el ciclo de Ernesto Tenembaum donde justamente trabaja su hija, Tamara Pettinato. Granata destacó su buena relación con Pettinato, quitándole veracidad a las denuncias.

Tras sus declaraciones, Granata mantuvo un fuerte cruce con Fernanda Iglesias en LAM (América). "Vos fuiste novia de Roberto, tuviste un approach con él", sostuvo. Pero la periodista lo negó rotundamente. "Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara", disparó sin vueltas.

Ahora le tocó el turno a Tamara, hija del periodista. Al aire de Socios del espectáculo (El Trece) expresó: "Yo nunca me metí en nada de esto, no me tienen que venir a preguntar a mí en realidad. Vino Amalia ayer de invitada a la radio y hablamos de cosas que nosotras vimos y sabemos, que no lo hablamos al aire, que no lo desarrollamos, pero eso es todo, no es algo de lo que yo me tenga que meter", comenzó declarando.

"Son cosas que hablamos fuera del aire. El día que quiera hablarlo al aire y contar cosas que vi y que sé lo hablaré al aire, por ahora no es algo en lo que yo tenga que participar, que sigan hablando, que digan lo que quieran, no me incumbe", agregó.

"No me interesa entrar en esta polémica, además no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más, entonces no entiendo para qué, no quiero sumar mi granito de arena en nada", finalizó contundente.