Tras la renuncia de Jésica Cirio, Lizy Tagliani se refirió a su posible llegada a La Peña de Morfi

Jésica Cirio sorprendió a todos el fin de semana pasado al confirmar su decisión de renunciar a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe). Los motivos fueron más que claros: la modelo quedó involucrada en un escándalo en relación a su patrimonio, tras darse a conocer detalles de las vacaciones de lujo que protagonizó su exmarido, Martín Insaurralde, con la mediática Sofía Clerici.

Rápidamente, las autoridades del canal comenzaron la búsqueda de su reemplazo. Actualmente se barajan dos nombres para acompañar en la conducción del ciclo a Diego Leuco. Se trata de Lizy Tagliani y Sol Pérez.

Jésica Cirio junto a Diego Leuca.

En este contexto, fue la propia Tagliani quien habló sobre la posibilidad de sumarse al programa. "No se nada, nadie me dijo nada. No sé si lo estarán hablando entre ellos y, como siempre, Gustavo Yankelevich cuando algo está más cerrado, ahí recién me avisa a mí a ver si me gusta la idea o no", comenzó expresando la humorista en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Me gustaría encarar el proyecto, es un super programa. Es un poco parte de mi esencia. Yo me crié mirando a Quique Dapiaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de La Peña de Morfi, donde iban artistas... era más folklórico, pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta", agregó.

Finalmente, opinó sobre la sorpresiva salida de Cirio del ciclo: "Ella era un pilar fundamental de La Peña. Lo hacía muy bien, me gustaba mucho".