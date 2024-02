Loly Antoniale contó por qué abandonó la Argentina tras la escandalosa separación de Jorge Rial

Desde esa decisión particular, muy personal, se ha instalado el misterio. La incógnita se centra en las razones que llevaron a Mariana Antoniale a escaparse para siempre de los medios y sobre todo para alejarse a miles de kilómetros del país para radicarse en Miami.

La separación híper mediática de la cordobesa de Jorge Rial se transformó en un tema de enorme trascendencia allá por el 2014. La ruptura amorosa derivó en especulaciones, así se barajaron cientos de teorías, algunas que referían a una especie de amenaza del conductor para que nunca más pudiera trabajar en el universo del espectáculo.

En definitiva, Mariana jamás explicó con total claridad sus motivos, esos factores que incidieron para sumirse en una vida apacible, silenciosa, en esa “exilio” en las playas del estado de La Florida. Hasta que ahora soltó algunos detalles, algunas verdades para entender su determinación.

La Niña Loly regresó al país y se acercó a una obra de teatro en Villa Carlos Paz, donde la abordó la cámara de Intrusos. “¿Cómo está tu vida allá en Miami? ¿Qué estás haciendo?”, le consultó el cronista. Así, la morocha aportó una definición escueta: “Divina, divina, playa, sol, divina”. Hasta utilizó la misma palabra para explicar cómo está su pareja.

Asimismo, la cordobesa redobló sobre su vida privada y amorosa: “No me gusta hablar nada”. Por eso el movilero indagó: “¿Por pedido de él? ¿No quiere tanta exposición o es por vos?”. Esa pregunta sirvió de disparador, de activador de una gran revelación de la famosa.

Mariana iluminó, probablemente sin querer, los argumentos para dejar atrás toda su existencia en Argentina y sostuvo: “Yo cuando decidí dar un paso al costado fue para priorizar mi vida, mi paz, y así estoy bien. A la gente no le importa”. Así se descubrió el quid de la cuestión, Antoniale necesitaba, o al menos deseaba, hallar una tranquilidad y huir del ruido mediático.

Mariana Antoniale contó por qué se fue a vivir a Miami.

“¿Te han atacado mucho?”, preguntó Pablo Layus. De ese modo, la ex de Jorge Rial reflexionó sobre lo que le tocó vivir por esa ruptura amorosa: “Yo creo que el ambiente es muy cruel. Y no lo digo a modo tan personal, sino que es muy cruel… Yo no me quedé en el ambiente, claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso”.