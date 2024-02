Tiradera a Christian Nodal: esto dice la letra de la nueva canción de Belinda

Luego de varios años sin lanzar un tema de manera oficial, Belinda regresó a la escena con una nueva canción que ha hecho delirar a sus fanáticos, quienes coinciden que la letra es una tiradera para su exnovio Christian Nodal. La cantante estrenó su nuevo sencillo “Cactus” acompañado de su correspondiente videoclip.

Y es que tras el avance que había brindado Belinda de su nuevo tema, mostrando algunos elementos relacionados con su exnovio Christian Nodal, muchos se especularon durante días sobre el contenido de la letra de la nueva canción de la artista.

En su nuevo sencillo "Cactus", Belinda hace alusión directa a Christian Nodal. Foto: Instagram/ Belinda

Tras un buen tiempo sin publicar ningún material de estudio, “Cactus” marca el regreso de Belinda a la música de manera oficial, lo que generó en sus seguidores mucha ansiedad y entusiasmo, así como también especulaciones sobre la letra y el video del nuevo sencillo.

¿Qué dice la letra de “Cactus”?

Los fanáticos de Belinda pudieron descubrir finalmente si su nuevo tema “Cactus” era o no una tiradera para su ex Christian Nodal. "Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más cab..., y al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará", dice un fragmento de la canción.

"Yo volví, Beli-ca. Mi pecho no es bodega, todo pa' afuera, lo que me hace mal se va pa' la mierd..., no fuiste lo que esperé de ti, carajo, como me hiciste sufrir", continua el tema.

En "Catus" Belinda habla del tatuaje de sus ojos que se hizo Christian Nodal en el pecho. Foto: Instagram/ Belinda

"Dicen que todo sana con tequila, bebo y nada más le echo sal a la herida, por lo menos bailo esta canción y salud a las que están igual que yo", expresa uno de los versos.

Mira el video

Asimismo, la cantante hace alusión al tatuaje de sus ojos que Nodal se había hecho en el pecho. “Bebo, salud por tu recuerdo. Me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?”, dice el tema.

Belinda también se refirió al pedido de matrimonio de parte del exponente del regional mexicano. "No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”, canta la artista.