Qué se sabe hasta el momento sobre el motivo de la muerte de Claudio Rissi

El actor Claudio Rissi falleció a los 67 años y este viernes, tras darse a conocer la noticia, comenzaron a circular las primeras conjeturas sobre la causa de muerte del artista que dejó un gran legado en el cine, el teatro y la televisión..

Lo que se sabe hasta el momento según aporta diario La Nación, es que Claudio Rissi estaba internado en la clínica Los Arcos, en el barrio porteño de Pelermo, donde fue tratado por un cáncer que sería su causa de muerte. De todas formas, ni la novia del actor, ni desde la Asociación Argentina de Actores dieron especificaciones sobre el motivo del deceso del artista que interpretó a Marito Borges en El marginal.

Así anunció la Asociación Argenina de Actores la noticia del fallecimiento de Claudio Rissi. Foto: X @actoresprensa.

En su larga trayectoria sobre los escenarios y en la pantalla grande, Rissi desplegó su talento en una importante cantidad de puestas y películas. Sin embargo, la gran popularidad le llegó con sus trabajos en televisión en series como Poliladron, Los simuladores, Okupas y El marginal; entre otras.

“Yo arranqué en la Escuela Nacional de Arte Dramático haciendo humor. Después, por determinadas razones que son cuestión de terapia, me quedó este rostro adusto. Siempre jodo con esto de que cuando los productores necesitan un personaje que sea un criminal, dicen: ‘Llámenlo a Rissi que ya el muerto se lo trae de la casa’. Sé hacer muchos de esos, y además me divierte”, comentó en una nota con el mencionado medio en 2022 Claudio Rissi.

Claudio Rissi junto a Nicolás Furtado en El marginal. Foto: Instagram @claurissi.6.

Sobre la pasión por su oficio, el gran actor cuya causa de muerte todavía no ha sido revelada le contaba a La Nación: “Cuando aún no trabajaba en televisión me iba a ver grabaciones, a ver cómo grababan estos grandes actores, como Miguel Angel Solá o Gerardo Romano. Esos tipos me incentivaban el deseo de hacer este laburo. Me gusta mucho actuar, me gusta mucho el escenario. Actuar para mí es sanador, muy vivificante. Y hasta hoy disfruto mucho del trabajo de mis compañeros”.