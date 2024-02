Levantan el "cepo" a un tema del que estaba prohibido hablar en canal América por orden de Marcelo Tinelli

Esta semana, trascendió que en los programas de canal América estuvo prohibido hablar de un tema en particular, para no afectar los intereses de Marcelo Tinelli, quien es gerente artístico de la señal; y estuvo al aire hasta este lunes con su clásico Bailando. Y ahora que el conductor ya no está al aire, quedó levantada tal limitación para tratar el asunto en cuestión.

Al referirse al "cepo" que había en la pantalla de canal América por determinación de Marcelo Tinelli, Marina Calabró anunció desde su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "La novedad que tengo, atención portales, es que América a partir de estas horas, vuelve a hablar de Gran Hermano. Vamos levantando el cepo".

Luego, la especialista en espectáculos explicó sobre el desbloqueo a hablar de Gran Hermano (Telefe) en los ciclos de canal América: "Nosotros intuíamos que cuando terminara Marce (por Marcelo Tinelli), se iban a flexibilizar algunas condiciones, porque ya el director arístico no tiene intereses personales de su propia competencia directa. Desde hoy se empieza a hablar de esto, obviamente de manera satelital".

Tras explicar que no se hablaba sobre Gran Hermano en canal América para no fogonear al competidor directo de Marcelo Tinelli en el prime time, Calabró aclaró sobre los participantes del popular reality: "Los que vayan saliendo de la casa van a El Nueve, el arreglo sigue vigente, no es que van a ir a América como el año pasado".

Marina Calabró explicó por qué levantaron el "cepo" a Gran Hermano en canal América. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Finalmente, sobre el desbloqueo de Gran Hermano en canal América, Marina Calabró puntualizó:."Por lo menos van a poder hablar de los contenidos (de Gran Hermano), lo cual para programas de espectáculos y interés general no es menor. Los cepos no me gustan, antiguo. Así es que, bien Marce que lo liberó".