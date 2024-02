El drama de Gianinna Maradona tras sufrir un robo: "Lo que más me duele es..."

Gianinna Maradona arrancó febrero de 2024 a puros disgustos al descubrir que había sido víctima de un delito muy extendido pero que conlleva una infinidad de dramas de distinto calibre que pueden desestabilizar la vida de cualquiera en cuestión de segundos.

Es que a la hija de Claudia Villafañe le robaron su bien más preciado: su celular, del que era totalmente dependiente. Pero además de quedar incomunicada, de inmediato Gianinna se dio cuenta de que las pérdidas iban más allá del valor del dispositivo en cuestión.

El mensaje angustiado de Gianninna Maradona. Instagram.

Así lo expresó la hermana de Dalma, estallada, horas atrás, a través de una placa negra en Instagram: “Me robaron el celular el martes y perdí todo, porque no recuerdo ninguna contraseña, ¡ninguna!”.

A continuación, Gianinna Maradona explicó el efecto colateral más grave del hurto padecido, del que no dio detalles: la pérdida de objetos personales de valor emocional: “Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Ben y los stickers que tenía en la funda”.

La estampita de Diego Maradona que perdió Gianinna tras sufrir el hurto de su celular. Instagram Gianinna Maradona.

“Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí”, agregó la joven, e informó a las personas de su entorno cercano: “Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”. A modo de cierre, Gianinna sumó el problema que tuvo con Instagram a la hora de subir contenido.

“Instagram no me dejaba recuperar mi contraseña tampoco. Me ponía que mi usuario no existía y Fierita Catalano me salvó la vida. Gracias, te queremos”, terminó Gianinna, con palabras de gratitud hacia su amigo que la ayudó con ese percance tan molesto.

Gianinna lamentó haber perdido fotos con su hijo al descubrir que no tenía más su celular. Instagram.

La reacción de Benjamín Agüero a la nueva relación de Daniel Osvaldo

Mientras Gianinna pasa así el verano, su ex Daniel Osvaldo disfruta de su amor con la periodista Daniela Ballester, con quien se mostró muy acaramelado y a los besos desde las playas de la costa atlántica en posteos a los que Benjamín Agüero reaccionó.

¿Qué hizo el hijo de Gianinna Maradona al ver las fotos románticas del ex novio de su mamá? Sumó un corazoncito a modo de “like” al posteo, dando a entender que le daba el visto bueno a la nueva relación del ex deportista.