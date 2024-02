Catherine Fulop reveló qué le dijo su hija Oriana sobre la boda con Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya tienen fecha de casamiento. Será el 20 de Julio, Día del Amigo, en Buenos Aires, y los preparativos ya comenzaron entre idas y venidas de un continente a otro. Aunque la pareja le prohibió a Catherine Fulop dar detalles sobre el festejo, la venezolana se animó a confesar en Socios del Espectáculo algunas intimidades.

“La verdad es que los chicos me van a matar, porque yo no puedo decir prácticamente nada. Me tienen atada”, dijo Catherine Fulop antes de que le hicieran más preguntas sobre el casamiento de su hija y el futbolista. A pesar de que no puede contar en exceso, señaló: “Ella nos está haciendo el vestido acá y eligió a Dolce & Gabbana como firma, es impresionante porque van a tener los dos, sí, Paulo también, cambios de vestuario”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala sellarán su amor.

Catherine Fulop también se animó a decir que se trata de una boda “muy clásica” y que los preparativos están en manos de Claudia Villafañe. Claro está, que Paulo Dybala y Oriana Sabatini toman todas las decisiones, Claudia se encarga del proceso creativo.

“Como mamá intento ayudar sobre todo con el vestido. No solo porque pasé por eso, sino por la cantidad de vestidos que he usado en eventos, le digo que cuidado con tal o cual cosa, que se fije los cortes, las caídas…”. También adelantó que no se podrán utilizar celulares en la boda para evitar molestias a los famosos.

Catherine Fulop está muy contenta con la boda.

Catherine Fulop además está enloquecida, porque lo primero que piensa es en los nietos que pudieran darle Paulo Dybala y Oriana Sabatini. “Oriana siempre habla de la maternidad y a ellos les haría mucha ilusión, y yo y Ova seríamos refelices, nos faltaría tener eso, un nieto o nietita, me muero”.