Ángel de Brito reveló cómo Alejandro Fantino y Santiago del Moro terminaron su amistad de la peor manera

Desde hace mucho tiempo, Alejandro Fantino y Santiago del Moro mantienen una rivalidad y no se sabía el porqué. Ahora Ángel de Brito reveló cuáles fueron los motivos de esa histórica pelea entre los presentadores. La situación salió a relucir ya que Fernanda Iglesias dio detalles del rompimiento entre la ex de Fantino, Miriam Lanzoni y Christian Halbinger.

La ex de Alejandro Fantino no pudo sostener una relación de 6 años con Halbinger, puesto que el proyecto de familia que tenían en mente no se concretó. Fue así que Ángel de Brito recordó el pasado de Miriam Lanzoni como una angelita y luego saltó la vez en que la actriz se molestó con Santiago del Moro por haberla hecho esperar unas ocho horas tras bambalinas en el programa “Infama”.

Santiago del Moro y Alejandro Fantino tienen una guerra fría.

Al parecer, a la ex de Alejandro Fantino no le “cerraba lo mediático” y discutió con Santiago del Moro. Luego Ángel de Brito recalcó que ese día acabó mal porque el conductor de Gran Hermano y el presentador se cruzaron en el baño del canal América y casi se van a las manos.

“Fue horrible, desde ahí se odian”, señaló Ángel de Brito. Después de ese episodio Santiago Del Moro y Alejandro Fantino se pelearon de tal manera que mantuvieron una guerra fría por muchos años y desde entonces y hasta el día de hoy no han limado sus asperezas.

De hecho, Alejandro Fantino le lanzó una indirecta a Santiago del Moro, quien en 2014 conducía el programa Intratables, ya que el conductor de Gran Hermano hacía los cortes antes de que arrancara Animales Sueltos y esto se reflejaba en el rating con malos números.