El reto de Daniela Celis a Thiago por su salida del sábado por la noche

Hace pocas semanas nacieron las mellizas de Daniela Celis y Thiago, ex participantes de Gran Hermano, y la vida se llenó de amor, pañales y un mundo nuevo de recién nacidas. La pareja parece estar en el mejor momento luego de la llegada de las pequeñas Aime y Laia, el 29 de enero, pero este sábado a la noche, 'Pestañela' retó sin descaro a al ex hermanito.

La ex jugadora de Gran Hermano eligió sus historias de Instagram para mostrar cómo llegó su pareja, ya que lo cruzó sin piedad: "“Me querés explicar qué significa llegar así”, le reclamó mientras lo filmaba y así comenzó la historia, entre bromas y risas.

Lo que sucedió es que Thiago fue a pasar un agradable momento junto a sus amigo en un picadito de fútbol pero realmente pasaron más cosas que solo un partido porque el ex Gran Hermano llegó con la cara golpeada, en la parte de la frente del lado izquierdo y su pareja, quiso saber qué fue lo que pasó.

“Me golpeé jugando a la pelota”, respondió él pero a Daniela Celis no le convenció la respuesta y fue por más: “¿Qué pasó? La pelota se te cayó en la cara, después en el pecho. No entiendo”, bromeó la mamá de Aime y Laia. Y el joven le explicó: “No, se me cayó un chico en la cara. Lo fui a marcar, me saltó sin querer, me cayó acá y golpeé la cara contra el piso”.

Puro dolor debió haber sentido Thiago encima tuvo que bancarse la chicaneada de su pareja que evidenció el gran momento que están viviendo luego del nacimiento de las pequeñas.

Al ver que Thiago tenía toda la frente raspada y colorada, Daniela lamentó: “Ay, dios, mañana vas a amanecer con todo el ojo morado, seguramente”. “Me puse hielo y crema igual”, le advirtió él que aprovechó para cambiar de tema y le preguntó si la comida le había salido rica.

La pareja que se la ve muy enamorada y enfocada en la crianza de sus hijas recién nacidas, continuó con la chicaneada en redes sociales, donde Daniela Celis cuenta con 2.4 millones de seguidores, mientras que Thiago tiene un total de 1.4 millones de fanáticos.

“Se va a jugar a la pelota y mirá como llega hecho pelota”, lanzó entre risas Daniela. “Pero vine y te cociné”, cerró él con una sonrisa. Sin embargo, no quedó ahí y Thiago quiso tener la última palabra ya que reposteó una historia de .de Celis y se defendió: “Metí dos goles por lo menos”..