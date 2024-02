Alejandro Fantino estalló contra IBOPE: “Es un parásito que mató a la TV y que…”

El alejamiento de las primeras planas, de las luces más resonantes de la televisión abierta, de Alejandro Fantino ya se ha extendido durante un lapso considerable. El conductor optó por salir de ese universo por diferentes factores y abrió su propia plataforma digital de streaming.

El famoso siempre se ha exhibido muy crítico con un aspecto brutal de la industria de la pantalla chica: las mediciones. Y en consonancia con el estudio del funcionamiento de ese proceso, el santafesino volvió a cargar contra la entidad que posee el monopolio del rating.

En una extensa entrevista con Marina Calabró, Alejandro explicó sus motivos para criticar a IBOPE y su funcionamiento. Sin filtros, ni discursos acartonados, el animador disparó: “Hace más o menos unos 20 años, entró el parásito del minuto a minuto de una institución parasitaria como es Ibope”.

En la continuidad de su análisis, el blondo agregó más recriminaciones a ese organismo privado y utilizó adjetivos fuertes. “Es un parásito que habitó el cuerpo sano de la televisión argentina, anidó dentro de este cuerpo sano y la mató. La hirió de muerte, no murió, pero la hirió de muerte”, sostuvo.

Así ingresó en el resonante concepto de las mediciones en vivo, que suelen marcar la dirección de todos los programas en vivo. “El minuto a minuto es una forma que adopta ese parásito. El minuto a minuto que yo conocí allá por el 2000 me hizo dejar de hacer televisión y empezar a hacer números”, admitió.

Fantino criticó a IBOPE

En cuanto a las secuelas de esa obsesión por las marcas, Alejandro razonó: “La mayoría de nosotros en televisión abierta hacemos números y no televisión. Si me está rindiendo un chabón en vivo que le está pegando en la cabeza a otro con un diario mojado, el productor me dice al oído ‘seguí, seguí’. Yo entiendo que vos podés hacer entretenimiento, dar noticias, pero hay que medir, medir, medir”.

E incluso se animó a reconocer que en diversas ocasiones esos números lo sumieron en un estado adverso en lo emocional, ya que sostuvo. “El paroxismo de esto es darte cuenta que si vos estás de un lado o del otro políticamente, medís. Por más que vos no la sientas, exagerás tu postura para medir más para ese parásito llamado Ibope. A mí me pasó, en algún momento dije ‘qué estoy haciendo’, porque no me puede angustiar una empresa que me mide falazmente. Cualquier sabe que angustia el número”.