Santiago del Moro se quebró al aire al recordar a Silvina Luna en Gran Hermano

En conmemoración al día de San Valentín, en Gran Hermano prepararon un emotivo tape donde hicieron un repaso por todos los momentos románticos que se vivieron en las anteriores ediciones del reality. En este contexto, la aparición de Silvina Luna emocionó a todos.

Entre esas imágenes, se pudo ver a una joven Silvina Luna junto a Pablo Heredia. Mientras él estaba sentado en la cocina, ella se acercó y le dijo suavemente al oído: "Estoy enamorada de vos". Luego, mostraron el romance que ambos vivieron durante su participación en el programa.

Silvina y Pablo durante su participación en Gran Hermano.

Luego de ver el video, Santiago del Moro no pudo contener las lágrimas. Con la voz afectada por la emoción, el conductor expresó: "Un minuto por favor. Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina. Ella tiene que ver con la historia del programa".

"Hay que seguir. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción y que fluya como en este caso. Me emocioné hace un rato y ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia", agregó para finalizar.

Cabe señalar que minutos antes, el conductor había destacado la importancia de Gran Hermano para la televisión. "Este programa es amado, criticado, defenestrado, visceral, es todo. Gran Hermano es todo, Gran Hermano es la televisión, pero tiene un costado que es hermoso, que tiene que ver con los sentimientos, los vínculos de las personas. A eso no hay con qué darle. Tiene que ver con la emoción, eso no se compra, no se produce, eso se da. Quiero que compartamos en este día, justamente del amor, este programa que tiene que ver con el amor y con la historia de la televisión argentina, feliz día".