Marina Calabró reveló las malas formas de Jorge Rial en Intrusos: "Sacrificaba a..."

Una polémica desató Alejandro Fantino hace unos días al cuestionar las mediciones de rating y cómo afectan a los contenidos de la televisión. A raíz de esto, Marina Calabró sorprendió con una revelación sobre Jorge Rial cuando era conductor de Intrusos.



“Hace 20 años entró el parásito del minuto a minuto de una institución parasitaria que es Ibope”, había dicho Alejandro Fantino. La frase fue reproducida en Lanata sin Filtro, el programa de Jorge Lanata en donde es panelista Marina Calabró.

Jorge Rial, como conductor de Intursos. Foto: captura de TV.



“La televisión se hizo mierda por nosotros, no por Ibope. Si una cucaracha te dice: ‘Seguí, seguí’, no sos el conductor del programa. Ibope es la única manera de medir, pero es cierto que podría haber más”, consideró Jorge Lanata.



“¿Se puede hacer un sistema de medición confiable? Sí, se puede hacer, pero lo que creo es que hay que ver cómo laburamos”, agregó el conductor de Radio Mitre, coincidiendo parcialmente.



En ese momento, Marina Calabró aportó su mirada y reveló uno de los manejos de Jorge Rial en este sentido. “Trabajé con conductores pegados al minuto a minuto o que se les notaba en la cara. Y también trabajé con conductores, pongo el ejemplo de Rial, donde la orden era estirar porque estábamos en 6 puntos y el tipo cortaba la nota porque para él ya estaba. Ya no había nada más que decir al respecto”, contó.

Marina Calabró contó los manejos de Jorge Rial como conductor de Intrusos. Foto: captura de TV.



“La productora se agarraba la cabeza. Decía: ‘¡Cómo me cortás las notas en 6 y ahora dónde voy!’. Y por ahí, Rial sacrificaba décimas porque quizás a donde iba bajaba, pero para él la nota ya se había terminado”, añadió Marina Calabró.



Ante la revelación de la panelista, Jorge Lanata remató: “Si vos no hacés eso, no estás conduciendo. ¡Si vos no ponés los panelistas, abrí una panadería, hermano! Hacé otra cosa, porque no es tu programa”.