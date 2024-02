Antonio Laje fulminó a Cristina Kirchner: “No puede ser tan cínica”

En relación a la reciente aparición de Cristina Kirchner, en la que opinó sobre el comienzo del gobierno de Javier Milei, Antonio Laje no se guardó nada. "Si están convencidos que con emitir no pasa nada, saquen los impuestos si es que alguna vez vuelven a llegar al gobierno. Así pueden vivir de la emisión y vamos a ver qué pasa", indicó.

Luego, el reconocido conductor prosiguió con sus críticas hacia la política : "Es increíble que vos estuviste ocho años en un gobierno, cuatro años en otro gobierno, el año pasado fue un festival de emisión, en serio creo que no nos pueden tomar tan de idiotas".

Lejos de calmarse, Laje criticó las políticas económicas de las gestiones kirchneristas: "Quieren hacernos creer que no tiene ningún efecto cuando vos emitís, emitís y emitís sin ninguna clase de respaldo. No puede ser que no reconozcan que cerraste el año con casi 200 % de inflación".

Más tarde, Laje recordó números alarmantes de nuestra economía: "Tenemos un 45 %, casi un 50 % de pobres, no había un solo dólar, en Argentina no se podía importar. Había muchas empresas paradas porque no podían traer siquiera un repuesto".

Prosiguiendo con el análisis filoso hacia Cristina, el conductor señaló: "En serio, no pueden ser tan cínicos de no reconocer el desastre que hicieron, tendrían que callarse un poco la boca. Ahora hablan de desendeudar, pero sumieron al país en una deuda gigantesca".

Cristina había opinado recientemente sobre Milei

Por último, ya a modo de cierre, Laje manifestó: "Todo se paga, las cosas no te las regalan. Necesitan una sociedad embrutecida, son las cosas como esta que te terminan demostrando que embrutecer y hacer ignorante a la sociedad terminó siendo una política de estado".