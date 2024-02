"Uno peor que el otro": las redes estallaron contra Peso Pluma por su infidelidad a Nicki Nicole:

Cuando todo parecía marchar de la mejor manera en la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma, en las últimas horas se dio a conocer la noticia de que la pareja se terminó. Un video en el que se ve al músico mexicano acompañado de una joven en un hotel de La Vegas desató el escándalo y la cantante rosarina debió salir a hacerle frente a la situación.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió Nicki Nicole en una historia de Instagram.

El comunicado de Nicki Nicole en sus redes.

La reacción de las redes

Cabe recordar que Nicki Nicole se había animado a abrir su corazón nuevamente tras su separación de Trueno, cantante con el que había llegado a comprometerse, pero de quien alejó a fines del 2022. En septiembre del año pasado, la artista comenzó su romance con Peso Pluma y la última vez que se los vio juntos fue en la entrega de los Premios Grammy.

Al comenzar los rumores, las redes se mantuvieron expectantes a la actividad de los protagonistas de este culebrón. Por un lado, Nicki Nicole borró rápidamente las fotos que tenía junto a su ahora expareja y, luego de confirmarlo, en X los usuarios reaccionar fuertemente contra Peso Pluma. Así, hicieron tendencia varios tópicos en contra de artista.

"Uno peor que el otro", "Todos iguales" y "Lo tenemos que matar" fueron algunos de los temas que se instalaron en la red social. Además, "Trueno" también se sumó a las tendencias con más de 30 mil posts mencionándolo. Además, los fans de ambos se declararon la guerra y ya iniciaron campañas para que el mexicano no vuelva a los escenarios argentinos. ¿Qué dirá él?