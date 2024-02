Baby Etchecopar puso en duda su vuelta a A24 y deslizó un palito contra Daniel Vila

A lo largo de varios años, Baby Etchecopar se ha convertido en uno de los emblemas del Grupo América, y puntualmente de la señal de noticias A24. Sin embargo, ahora el popular conductor puso en duda su continuidad en la empresa y deslizó un palito contra su propietario, Daniel Vila.

Los detalles de esta situación de tira y afloje los dio Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), donde compartió un diálogo que tuvo con Baby Etchecopar sobre su regreso a A24. Si bien el periodista en un primer momento insistió en que vuelve, luego se lo notó un tanto indeciso y hasta confesó que tiene una propuesta para desembarcar en otro canal.

Baby Etchecopar relativizó su vuelta a A24. Foto: Captura de video El Trece.

“Yo tengo ganas de hacer más comedia. No me quiero politizar, es muy sucio todo”, dijo en una primera instancia Etchecopar sobre el tipo de programa que quiere hacer en caso de que retorne al aire de A24. el periodista. Acto seguido, el conductor confesó: “Había alguien que también me quería pero América es mi casa, hace años que estoy”.

Continuando con su argumentación sobre el proceso de toma de decisión en el que se encuentra, Baby Etchecopar enfatizó: “No me importa tanto la guita a mí, me importa cómo me sienta en mis libertades, voy a ver. El que me dé más libertad, me tendrá”.

Además, Etchecopar insistió en que si bien América es su casa, si llega a recibir otra propuesta concreta que lo convenza, los primeros en enterarse serán las autoridades de A24.

Marina Calabró consiguió inquietantes declaraciones sobre el destino laboral de Baby Etchecopar. Foto: Captura de video América TV.

Por último, Baby Etchecopar le pasó factura al empresario Daniel Vila, cabeza del Grupo América, al reclamar: "No creo que me quiera tanto porque no vino a mi casamiento, ni tampoco me llamó. Pero yo lo quiero mucho a él, así que tenemos que sentarnos con Daniel y arreglar los tantos".

De esta manera, y más allá del llamado de atención a Vila, Etchecopar concluyó en que volverá a la televisión, pero no sabe si a la pantalla de A24.