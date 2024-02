Dónde y de qué vive Melina Petriella, la actriz mimada de Adrián Suar que se alejó de todo

Supo protagonizar decenas de éxitos, de esos tanques de la televisión, lo que la catapultaron a construir un puente con el público. Melina Petriella ha experimentado las mieles de la realización, de la evolución en su profesión, pero en la actualidad ejecutó un giro radical.

La actriz tomó un camino alternativo, disímil al habitual, ya que decidió alejarse de la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro para las grandes producciones, ya sea de la pantalla chica, el teatro o el cine y refugiarse en un punto cálido de la costa atlántica.

Melina dejó atrás la normativa lógica de estar cerca del trabajo y se radicó en la pequeña ciudad de Mar de Cobo, que se emplaza en las cercanías de Mar del Plata. Ahí construyó su hogar, aunque eso no le significó un distanciamiento de su vocación: la actuación.

Melina se fue a vivir a Mar de Cobo.

En una entrevista con La Nación, Petriella explicó: “Cuando nos quedamos en Buenos Aires, los porteños creemos que todo pasa por esa ciudad; nos sucede a los seres humanos, si nos miramos siempre el ombligo pensamos que todos nos ocurre a nosotros, pero hay que levantar la mirada”.

Este cambio rotundo se activó durante la pandemia, dado que se alojó en una propiedad que disponía en ese pueblo y se halló como en el mejor lugar del mundo. Respecto a esa sensación, la actriz describió: “Cuando me di cuenta que era muy feliz en Mar de Cobo, decidí desplegar mi ser y mi alma en este lugar. Prefiero esta vida a estar preocupada por cuántos seguidores tengo en las redes”.

Con la playa como entorno natural, Melina continúa ligada a la interpretación, por eso protagoniza un pieza en La Feliz, la que ejecuta todos los miércoles. Además de participar activamente en otras actividades en Mar de Cobos, que se relacionan con puestas en escena.

Petriella protagoniza la obra "Como si la vida fuese un momento pacífico y estable" en Mar del Plata

En cuanto a las secuelas de ese viraje de habitat, Petriella reconoció que sufrió hasta coletazos en sus relaciones personales, dado que explicó con total honestidad: “Mudarme a Mar de Cobo me costó hasta parejas que me cuestionaban por qué me venía a vivir acá”.

“¿Qué les respondías?”, le consultó el cronista. Ante lo cual, la actriz manifestó: “Que en este lugar era feliz y siempre llegaba el comentario “ahí estás sola” y yo les decía que no, que tenía un montón de amigos. Vivir en un pueblo hace que todos estemos muy cerca, incluso mi amiga Alejandra Darín, que vive a una cuadra, un regalo de la vida”.