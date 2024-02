Sabrina Rojas apuntó contra Flor Vigna: “Es mentirosa, no piensa con…”

Sabrina Rojas viene de cruzar fuertemente a su ex Luciano Castro hace unos días, cuando disparó contra él luego de advertir lo poco que veía a los hijos en común que tienen -Fausto y Esperanza-. Pero ahora apuntó contra Flor Vigna, como parte de una historia que parece ser un multiverso de escándalos dentro del cual todo está conectado con todo.

Cabe recordar que Sabrina Rojas tenía una buena relación con Flor Vigna cuando esta última comenzó a salir con Luciano Castro. Sin embargo, con el tiempo el vínculo se desgastó y la actriz se alejó la bailarina, quien hace unos días confirmó no estar más en pareja con el actor.

En su momento, la exparticipante del Bailando 2023 salió en defensa de su pareja y al parecer, de manera interna, terminó ensuciando la cancha. Ahora quien habló de esta particular actitud fue la mendocina, sin pelos en la lengua.

"Me cuesta (entenderla) a Flor, desde todo el cariño que le tengo, eh. Considero que es una piba muy buena", comenzó explicando Sabrina Rojas en diálogo con Ángel de Brito, este viernes por la noche en una nueva emisión de LAM.

"Pero se enrosca ella sola en una, que vos decís: te podés enroscar tanta, de una manera tan inocente o esto es a propósito. No le puedo sacar la ficha. Si es demasiado buena o qué. Pasé muy buenos ratos. Es amorosa", agregó.

Sin embargo, hay cuestiones que la actriz no termina de entender por parte de Flor Vigna: "Quiero decir algo. Ella dijo 'no yo no veo a los chicos porque como ellos sufrieron tanto cuando se separaron del Tucu y es para cuidarlos'. Pero perdón, si vivis la vida pensando que te vas a separar para eso no formamos ningún vínculo con nadie".

Sabrina Rojas vs. Flor Vigna, un nuevo round de la eterna guerra.

Y sentenció: "Segundo, hacía tres días le habías dicho a Pepe que sí los veías pero que no los subías a redes. Por eso ahí creo que Flor a veces piensa más en lo que tiene que decir que en la verdad. La verdad es mucho más linda, más simple".