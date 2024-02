Los detalles del nuevo programa de Fabián Doman en América

Luego de quedar desligado de la programación de El Trece, Fabián Doman vuelve a América TV con un nuevo ciclo que irá en el horario de la mañana que Antonio Laje dejó vacante al sellar su pase a LN+.

Fabián Doman ya tiene fecha de estreno, el lunes 19 de febrero. Y, por estos días, su producción trabaja a contrarreloj para darle forma a esta nueva entrega que tendrá al periodista como conductor principal de la franja matutina, tradicionalmente volcada a la información.

Y en las últimas horas, Marina Calabró reveló en su columna de Lanata sin filtro, en Radio Mitre, algunos de los detalles que le informaron directamente desde el riñón del periodista y del canal de Palermo, del próximo debut de Doman en América TV.

Uno de los puntos más llamativos que comentó Marina tiene que ver con un tema de vestuario y con el look que Doman quiere transmitir al aire. Según Calabró, el conductor habló con los responsables del área e hizo “un pedido expreso” con un referente en mente.

Fabián Doman dejó El Trece y vuelve a América. Captura TV.

“´Quiero vestirme como (Luis) Novaresio´. Novaresio anda con mucho saco, mucha remera, en invierno mucha polera al cuerpo. A mí me dijeron que pide copiarle el look a Novaresio, les juro que no es un invento”, aseguró la periodista.

“Doman hizo fotos institucionales y cuando se encontró con su equipo de producción y preguntó por su panel, se encontró con que tiene un grupo de ocho panelistas/columnistas que no eligió él”, siguió.

Fabián Doman ocupará el horario que dejó vacacante Antonio Laje. Captura TV.

En este sentido, Marina Calabró explicó que “en América hay un montón de planta ociosa”. “Piensen que Antonio Laje se llevó solo a dos personas del aire”, indicó, y agregó: “Doma se encontró con ese equipo y ¿sabe de que se aviva? Eran ocho hombres, un vestuario”.

“´Señores, ¿les parece?´, dijo. Me parece que, con criterio, le pareció demasiado redundante, y no por cupo femenino, por una cuestión de cámara, incluso. ´A mí me encantan las mujeres de América, ¿por qué somos todos hombres?´, consultó”, avanzó.

La propuesta de Fabián Doman a su equipo de producción de América

A la vez, Marina destacó otro motivo por el que esta decisión le hizo ruido a la flamante figura de América: “En el público de la mañana hay mucha mujer, le dio raro”. Sin embargo, añadió que el hombre no colaboró a la hora de sumar propuestas.

“¿Sabe cuál hizo? Pampito”, dijo Calabró, y se explayó en lo que pretende hacer Doman para nutrir a su panel: “Quiere sacar a tres, meter dos mujeres y meter a Pampito”. Y cerró con otro dato: “Lo que me dijeron ayer del riñón de Doman es que están buscando a una mujer, una periodista que haga la parte económica”.