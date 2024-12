Graciela Alfano mostró su cuerpo a los 71 años y encendió las redes

Graciela Alfano demostró una vez más que resiste al paso del tiempo, compartiendo una foto subida de tono a sus redes con la que llamó la atención de sus seguidores.

Totalmente desnuda, la modelo de 71 años subió una foto contra un espejo, en cuatro patas e iluminada tenuemente, que rápidamente se volvió viral en las redes.

Ya hace unas semanas, durante unas vacaciones con su nuevo novio, el empresario Carlos Bustin, Graciela había compartido con sus seguidores un cuerpo envidiable, en el que es casi imposible notar que pasó las siete décadas de vida.

La foto de Graciela Alfano. Instagram @iconoalfano

Claro, ha dedicado toda una vida al cuidado de su imagen, con la que acompañó su gran carisma con el que construyó esta gran carrera que la transformó en una de las figuras más reconocidas del espectáculo.

Hace poco, en una entrevista compartida con Moria Casán, tuvo un mensaje hacia Susana Giménez, luego de no haber sido invitada al nuevo ciclo de su programa: “Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva”.