Florencia de la V rompió el silencio y habló de la polémica salida de Intrusos

Intrusos en el Espectáculo lleva años saliendo al aire en la televisión de nuestro país, en el último tiempo quien estaba al mando de la conducción era Florencia de la V quien estaba muy feliz. Sin embargo, en los últimos días los rumores de su salida del programa se hacían cada vez más fuertes.

Ángel de Brito a través de sus redes sociales fue quien había contado la noticia que cayó como una bomba en el ambiente. El conductor de LAM expresó que Florencia daba un paso al costado y que los conductores que la reemplazarían eran nada más ni nada menos que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Además, De Brito confirmó que se renovará por completo el desde el mes de febrero con el motivo de festejar los 25 años del programa. En medio de todo esto, la propia Florencia de la V decidió romper el silencio en una entrevista que realizó con Infobae en lo que fue la previa de los Martín Fierro de la Moda.

"No sé como viene 2025, por ahora es una pregunta que de verdad no puedo responder. Me han propuesto un proyecto nuevo, pero no sé bien todavía de qué se trata. Me tengo que juntar con la gente del canal, así que escuchando", comenzó diciendo la conductora.

El comunicado de Ángel de Brito tras la desvinculación de Flor de la V. Foto: captura de pantalla X/ @angeldebritoOk.

También subrayó que "No fue una decisión mía, fue del canal. Fueron tres años en donde la pasé hermoso. Ahora es hora de dar vuelta la página", expresó. Por su parte, el periodista Carlos Monti contó detalles de cómo se enteró Florencia sobre su escandalosa salida.

Los detalles de la salida de Florencia de la V de Intrusos:

"Hasta el jueves Flor había arreglado su continuidad al frente de Intrusos. Había coordinado las vacaciones con su familia. Se iban a Miami de acuerdo a lo que le había informado el canal. Hasta la mañana de ayer Flor le decía a sus propios compañeros de que ella seguía al frente del programa", sostuvo el comunicador.