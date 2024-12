Anamá Ferreira compartió un video aclarando que no murió tras un confuso posteo de Pilar Smith: "Estoy vivita y coleando"

Una alarmante confusión desató este viernes en las redes sociales Pilar Smith, al compartir un posteo dedicado a Anamá Ferreira que fue malentendido por miles de internautas como un fatal anuncio sobre la exmodelo.

"Chau @AnamaFerreira! @GOSSIPenNet te va a extrañar, negra guerrera. Gossipera por siempre! Te queremos", escribió Smith junto a una foto en blanco y negro de Ferreirra en su juventud.

El posteo de Pilar Smith sobre Anamá Ferreira que sembró confusión. Foto: X @Pilarsmith.

En medio de la perplejidad de los seguidores de la brasileña, Anamá Ferreira publicó un video en sus historias de Intagram aclarando: "Hola a todos, salgo a aclarar porque están diciendo cualquier cosa, porque Pilar puso un posteo diciendo 'te vamos a recordar'. No, no, larga vida para mí. Soy una negra guerrera, por favor, estoy vivita y coleando, gracias a Dios. No se asusten... Es que dejé Gossip, y Pilar anunció de una manera muy extraña, y todo el mundo piensa lo peor".

Anamá Ferreira salió a aclarar los tantos tras un embrollado posteo de Pilar Smith

Tras el video de Anamá Ferreira, Pilar Smith borró su publicación en las redes sociales, y la cambió por una en la que deja en claro que su mensaje tenía que ver con una despedida del programa Gossip.

El segundo posteo de Pilar Smith sobre Anamá Ferreira que aclaró la confusión. Foto: X @Pilarsmith.

"La amamos", escribió la periodista junto a un emoji de un corazón, adjuntando una foto con el equipo de Gossip rodeando a la exmodelo.