Mientras Eduardo Feinmann elogiaba a Javier Milei en su despedida de LN+, un periodista especializado en economía lo retrucó con duros datos

El martes pasado, Eduardo Feinmann estuvo al frente de la recta final de su labor como líder de El noticiero de LN+, y en el pase con Esteban Trebucq, ambos periodistas elogiaron la gestión económica del primer año del gobierno de Javier Milei, pero un colega especializado en economía retrucó retrucó a los conductores con duros datos.

En su evaluación sobre el rumbo económico de nuestro país, Feinmann enfatizó en apoyo a Milei: "Los números macro son impresionantes, impensados hace un año". En ese momento, el especialista en temas financieros Guillermo Laborda aportó su visión ante sus compañeros de LN+.

El mencionado periodista corrigió a Eduardo Feinmann al acotar: "Ni el gobierno mismo imaginaba este escenario pero, dependiendo en el sector en que te muevas, la situación varía mucho. Varía en función de si trabajás en comercio, la recesión no llega, si trabajás en el sector petrolero hay buenos índices. Industria para abajo, construcción para abajo, consumo está flojísimo... Lo que se vende en cuotas porque hay crédito anda bien, lo que no se vende en cuotas, no".

La corrección que le hicieron a Eduardo Feinmann en sus elogios a Javier Milei

De esta manera, Laborda relativizó el entusiasmo de Eduardo Feinmann por el plan económico del equipo de Javier Milei, y si bien destacó en sintonía con sus compañeros de LN+ los números de la macroeconomía; dejó en claro que para una buana parte de la población llegar a fin de mes es una tarea complicada.

Por otro lado, en cuanto al trabajo del conductor tras cuatro años desempeño en LN+, desde febrero Feinmann será parte de la programación de A24, en un regreso al Grupo América del que también forman parte periodistas como Antonio Laje, Luis Novaresio y Marina Calabró.