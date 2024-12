El emotivo mensaje de Wanda Nara en la previa de Navidad: "Mi primera Navidad sin hijos en mi mesa"

Wanda Nara ha sido tema de conversación en todos los programas de televisión por los escándalos que protagonizó en medio de la separación con Mauro Icardi y también por la confirmación de su noviazgo con L-Gante. La empresaria dedicó unos minutos de su tiempo para escribir un emotivo texto en sus redes.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, Wanda expresó: "Les quiero desear una muy feliz Navidad a cada uno de ustedes, para los que están hoy solos o en familia, recuerden que el regalo más lindo es seguir en esta vida por más dura que a veces se ponga", comenzó.

"Brindo por los que hoy trabajan, por los que están internados, por los que este año no están, por los que no tienen a donde ir y por los que pasarán en familia. Brindo por mí y por mis hijos que hoy no estarán conmigo, pero como mamá me ocupé de llevar a la casa de sus papás para que pasen una Navidad hermosa", confesó.

La reflexión de Wanda Nara en las redes sociales. Foto: Instagram/ @wanda_nara.

También subrayó que "la Navidad es eso, compartir amor", expresó la conductora de Telefe que tendrá lejos a sus hijos, ya que los varones pasarán la fiesta con Maxi López y las nenas lo harán en la casa de Mauro Icardi quien hace poco compartió unas hermosas fotos.

Wanda en el final agregó: "Mi primera Navidad sin mis hijos en la mesa es duro, pero estoy feliz por ellos. Gracias por el amor y los mensajes", expresó la conductora en medio del escándalo que protagoniza con Icardi por la tenencia de las menores y las diferentes disputas judiciales.