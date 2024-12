La China Suárez contrataca a Wanda Nara por los chats privados que filtró

Wanda Nara está teniendo días muy movidos luego del escándalo con Mauro Icardi. Todo se incrementó tras la entrevista que la empresaria brindó en el living de Susana Giménez donde además de hablar de su relación, compartió fuerte frases y chats contra Eugenia China Suárez.

Lo cierto es que luego de la charla donde expuso a la actriz, Wanda decidió revelar chats que tuvo con la China por Whatsapp y lo compartió en su Instagram. Luego de algunas horas y de enterarse de la decisión de Eugenia, optó por borrar las pruebas y causó un total escándalo.

Por su lado, Marcela Tauro sostuvo en intrusos que "dice que todo lo que contó Wanda en lo de Susana no es verdad. Ni lo que dijo ni los supuestos mensajes que mostró son reales", compartió la panelista del ciclo que se emite por América, lo cierto es que la denuncia no abarca a Susana, ya que la diva solo estaba en el rol de conductora.

Recordemos que Wanda expresó en el living que "Ella (la China) se enojó mucho porque todo el restaurante nos estaba filmando. Empezó a decir que no quería que lo hagan, que ella no quería exponer nada y yo la paré", sostuvo la empresaria en la charla que mantuvo con la conductora.

La contundente decisión de la China Suárez tras los dichos y los chats privados que mostró

Además agregó: "Le dije que se calmara un toque.... que yo hacía 3 años que la evitaba porque sabía que si mis amigas la veían, lo que le hizo Pampita no era nada en comparación de lo que pensaban hacerle y que si no quería exponerse, no hubiera ido ahí", sostuvo la conductora. Esta novela parece no tener fin y se espera alguna respuesta de la pareja de Elián Valenzuela aunque por ahora no publicó nada y mantiene el silencio.