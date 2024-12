Marina Calabró sorprendió con un vestido transparente y Rolando Barbano volvió a la carga con un chabacano comentario

Marina Calabró dejó a todos boquiabiertos con un despampanante y jugado vestido transparente que lució en el debate de Gran Hermano. Entusiasmado por el look de su novia, Rolando Barbano no se privó de hacer un desvergonzado comentario en el posteo que compartió la periodista.

Este miércoles, la conductora que asiste de manera rotativa al panel en su rol de analista, encendió las miradas con su vestido largo absolutamente transparente cargado de strass, dejando ver a través de él su ropa interior haciendo juego.

Marina Calabró deslumbró con un vestido transparente en Gran Hermano. Foto: Instagram: @marinacalabro_ok.

Fiel al juego que comparte con su pareja, Rolando Barbano no dudó en ser uno de los primeros en comentar en el posteo de Instagram de Marina Calabró: "Qué lindo barrenarte la ola...", escribió el periodista, sumando emojis de fueguitos. A lo que la integrante de Gran Hermano le respondió en tono de complicidad: "Y yo que no sé nadar".

El posteo de Marina Calabró que desató un soez comentario de Rolando Barbano. Instagram @marinacalabro_ok.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Barbano se expresa en redes de esta manera poco sutil ante la belleza de su novia Calabró. Si bien esta relación tuvo idas y vueltas, ocultándose de la prensa, haciendo pensar a todos que ya no estaban juntos cuando en realidad se seguían viendo, hoy la realidad es otra, la feliz pareja no tiene problemas en mostrarse junta, dejándose mensajes subidos de tono a través de las redes sociales.

Marina Calabró, espléndida en Gran Hermano. Foto: Instagram @marinaclabro_ok.

Hace unas semanas la conductora subió una foto donde lucía un brillante atuendo que dejaba ver su ombligo. En dicho posteo, Rolando Barbano comentó: "Uff lo buena que estás che. Que feliz me hace la reaparición en vida del ombligo". Lejos de sonrojarse, Marina Calabró en esa oportunidad respondió: "Todo tuyo mi amor. El ombligo is alive (está vivo)".