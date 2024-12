¿Milei, LN+ o A24? La versión que cobra fuerza sobre el futuro de Esteban Trebucq

En medio de los numerosos pases de conductores de LN+ a la pantalla de A24, se especuló en estas últimas semanas con que Esteban Trebucq abandonaría la señal de noticias de La Nación para sumarse al Grupo América. Sin embargo, luego surgió el rumor de que el periodista habría sido convocado para sumarse al gabinete de Javier Milei, y ahora otra versión cobra fuerza sobre el futuro del ascendente comunicador.

Luego de que se confirmaran los pases de Eduardo Feinmann, Antonio Laje, Luis Novaresio y Pablo Rossi de LN+ al Grupo América, se barajó también la posibilidad de que Trebucq se sumara al éxodo de figuras del canal de La Nación. Sin embargo, la confirmación del desembarco del conductor en A24 se dilató, hasta el punto de quedar potencialmente desestimada.

LN+ enfrenta las bajas de figuras como Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, mientras sigue la incógnita sobre Esteban Trebucq. Foto: Captura de video LN+.

Por un lado, circuló la información de que Esteban Trebucq debería desembolsar una fuerte suma de dinero en caso de no completar su contrato de tres años con LN+, y esa sería una de las razones que habría imposibilitado su regreso a la pantalla de A24. También algunas fuentes sostienen que el periodista no estaría bien visto por algunos de los directivos del Grupo América, lo cual también habría influido en que el pase no terminara de concretarse.

En medio de la incertidumbre, Pablo Montagna aseguró desde su cuenta de X que Trebucq finalmente no será parte de A24, sino que continuará su labor en LN+.

El periodista Pablo Montagna asegura que Esteban Trebucq no pasará a la pantalla de A24. Foto: X @pablomontagna.

Si bien esa es la versión que cobra cada vez más fuerza, también se habló en estos días de la posibilidad de un temporario alejamiento de Esteban Trebucq de la televisión, ya que la cúpula que rodea a Javier Milei lo habría convocado para que oficie como Secretario de Medios, cargo en el que actualmente se desempeña Eduardo Serenellini.

A su vez, se especuló con la idea de que en caso de que Manuel Adorni se presente como candidato en las elecciones legislativas de 2025, Trebucq pase a ocupar el rol de vocero de Milei. Más allá de esta presunta propuesta, de momento lo que suena con mayor firmeza es la posibilidad de que el conductor continúe el año próximo en la pantalla de LN+.