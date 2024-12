El romántico saludo de un periodista a Marina Calabró que sorprendió a todos: "Mi catarata..."

Marina Calabró se encuentra de festejo por sus 51 años, que cumplió rodeado de sus afectos. Uno de los más queridos, por supuesto, es su novio Rolando Barbano, el periodista que le dejó un peculiar saludo de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, mi catarata de amor" fueron las palabras elegidas por el profesional que tomó gran trascendencia estos últimos años a partir de su rol en Radio Mitre. El texto fue acompañado de varias fotos de la feliz pareja.

La frase elegida por Rolando Barbano para saludar a Marina Calabró

“¡Ay mi vida, me hiciste emocionar! Cada foto que elegiste es un instante de felicidad incomparable. Gracias por crear momentos únicos, por hacerme el aguante en las buenas y en las otras y por invitarme cada día a la aventura de tenernos, de apasionarnos, de amarnos y de este NOSOTROS inigualable. Te amo huracánicamente" fue la respuesta de Marina.

La pareja no tiene ningún reparo en dedicarse amorosos y peculiares mensajes en redes sociales. La mujer suele subir sus distintos looks a su perfil de Instagram y Barbano no pierde el tiempo en dejarle piropos que demuestran la química de la pareja.

La feliz pareja

Lejos parece haber quedado aquel incómodo momento que vivieron en la ceremonia de los Martín Fierro, cuando Rolando se olvidó de mencionarla en los agradecimientos, a pesar de que Marina lo había hecho instantes previos, recibiendo su propia estatuilla.