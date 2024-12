Yanina Latorre estalló de furia contra una periodista que aseguró que Yuyito González será parte de los libros de historia

Yanina Latorre es una de las periodistas argentinas del espectáculo que cada vez que emite una opinión, lo hace sin filtros. Este miércoles, la panelista de LAM explotó contra una periodista que afirmó que Yuyito González, en un futuro, será parte de los libros de historia.

Todo comenzó en Empezar el día, el ciclo que conduce González por Ciudad Magazine, cuando la actriz mostró una foto en el balcón presidencial junto a Javier Milei. "¿Era la primera vez que estabas en el balcón?", le consultó Marcia Frisciotti, alias "Pochi", panelista del programa y dueña de la cuenta de Instagram de chismes Gossipeame.

Yuyito González junto a Javier Milei en el balcón presidencial.

"No, ya había estado. En qué momento, no me acuerdo, pero ya había estado", le contestó la conductora. Y luego confesó: "¿Saben qué me pasa a mí? Que yo no registro mucho tampoco. No es deslumbramiento. A mí si me deslumbra como argentina".

En ese momento, "Pochi" le dijo: "Bueno, es un hecho histórico también. Por ahí hoy lo vivís orgánicamente, pero en un par de años cuando estés en los libros de historia...".

Marcia Frisciotti, alias Pochi, panelista de "Empezar el día". Créditos: captura de pantalla Instagram Pochidegossipeame.

En Yanina 1079, mostraron el momento en el que Frisciotti habla sobre Yuyito, y Latorre no se guardó la opinión sobre Marcia. "Tengo a la bol*** del día, ha llegado Pochi de Gossipeame a nuestra sección de bol****", comenzó diciendo Yanina Latorre antes de reproducir el clip.

"¡Parámelo ahí! ¡Hay una panelista que acaba de decir que Yuyito González que haya estado en el balcón de la Casa de Gobierno es un hecho histórico! ¡Me quiero morir ahora mismo!", dijo gritando la comunicadora en el momento en el que Frisciotti dice que González estará en los libros de historia.

Este fue el descargo que hizo Yanina Latorre en El Observador sobre los dichos de Marcia Frisciotti acerca de Yuyito González

"'Cuando estés en los libros de historia', ¡con razón sos amiga de Wanda, Pochi! ¡La bol*** del año, no de la semana ni del día! ¿Qué va a ser un hecho histórico? ¡Nadie se va a acordar!", expresó furiosa Yanina mientras lanzaba papeles.

"Yo lo único que espero es que Ángel no la contrate de rotativa, porque te juro que me voy", cerró.