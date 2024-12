Tras la polémica salida de Florencia de la V, Marixa Balli reveló una polémica actitud de Adrián Pallares: "Él mostró en cámara mi..."

La desvinculación de Florencia de la V de la conducción de Intrusos ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. El pasado lunes 9 de diciembre, la actriz se despidió del ciclo de América y apuntó fuertemente contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes serán los nuevos conductores del programa.

"Quiero hablar de lo que sucedió en los últimos días, que tiene que ver con mi salida de este programa. El miércoles pasado me llegó un mensaje de la periodista Andrea Bisso en el que contaba que estaba trasciendo la información que yo me iba de este ciclo y que llegaban otras personas (Adrián Pallares y Rodrigo Lussich). Y yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malas y crueles conmigo. Mintieron, por eso nunca los menciono. Eso fue en otro momento, no cuando estaban acá", expresó de la V.

Pallares junto a Rodrigo Lussich conducirán "Intrusos" a partir del 2025.

En LAM abordaron este tema y Marixa Balli contó cómo fue la experiencia de trabajar con Pallares años atrás. En primer lugar, Ángel De Brito aclaró: "Ellos tienen internas hace mucho tiempo, de cuando Flor no era conductora, y Pallares trabaja en administración de teatros, Marixa lo sabe bien".

Luego, la panelista del ciclo reveló: "Es bravo Pallares y yo digo las cosas en la cara, incluso después nosotros solucionamos las cosas".

Balli contó su experiencia trabajando con el periodista. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Él es muy muy administrador, eso no tiene nada que ver, pero él mostró en cámara mi dirección, mi contrato, mi teléfono, mi número de documento con la cantidad de cosas que pasan en este país. En ese momento habló muy mal de él", comentó Balli.