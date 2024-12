La confesión de Marcela Tauro tras la polémica salida de Florencia de la V: "Vamos a decir la verdad"

Hace pocos días, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaron el fin de Socios del Espectáculo por Eltrece. Tras su anuncio, Ángel de Brito anunció en X que los conductores pasarán a la conducción de Intrusos, desplazando a Florencia de la V, conductora del ciclo de espectáculos.

Finalmente, este lunes en Intrusos, Florencia de la V habló sobre el tema y comunicó que ya no será más parte del programa. La presentadora contó cómo fue su desvinculación del programa y se despidió del público.

Según Ángel de Brito, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares conducirán el ciclo de América TV.

"Quiero hablar de lo que sucedió en los últimos días, que tiene que ver con mi salida de este programa. El miércoles pasado me llegó un mensaje de la periodista Andrea Bisso en el que contaba que estaba trasciendo la información que yo me iba de este ciclo y que llegaban otras personas (Adrián Pallares y Rodrigo Lussich). Y yo elijo no nombrar a estas personas porque fueron muy malas y crueles conmigo. Mintieron, por eso nunca los menciono. Eso fue en otro momento, no cuando estaban acá", comenzó diciendo contundentemente la actriz.

"Después de que recibo esa información, yo le mandé un mensaje a mi ex productora ejecutiva preguntándole y me dijo que iba a averiguar. Ella me dijo que iba a averiguar, pero después no me contestó, y ya esa noche me llamaron del canal para hablar conmigo el jueves. Quiero decir que nosotros ya habíamos hablado de las vacaciones, teníamos todo medio organizado el 2025, todo. Pero bueno, en la reunión me comunicaron que yo ya no iba a formar parte de 'Intrusos'", contó la conductora.

Así fue como Florencia de la V se despidió de Intrusos

"Fue muy difícil para mí ¿Quieren saber lo que sentí? ¡Lloré mucho, desconsoladamente! Pero no sólo porque me quedo sin trabajo sino porque creo que no se manejaron de buena manera. Ni conmigo, ni con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. En un momento hasta había sido tomada como ejemplo de cómo hago mi trabajo. Somos el segundo programa en rating del canal y también el segundo más vendido. 'Intrusos' es una marca que es imbatible porque es parte de la cultura popular. Por todas estas cosas yo creía, ingenuamente, que no me merecía esta forma. Ni yo, ni mis compañeros. Va a ser Navidad y eso no se le hace a las personas. Estamos siendo testigos de la crueldad humana. La gente va perdiendo el trabajo y muchos están en silencio ante esta situación. No podemos naturalizar la crueldad, nunca. Yo le quiero decir gracias a todos mis compañeros y al público. No saben el placer que fue trabajar acá", expresó Florencia.

Al escuchar a su compañera, Marcela Tauro, entre lágrimas, dijo: "Vamos a decir la verdad, porque nosotras el primer año nos llevamos de terror, porque si no van a decir que somos falsas. Pero las verdad es que nos acomodamos y convivimos y la verdad es que nos llevamos todos bien"