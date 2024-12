Jimena Barón vivió un momento de terror en un avión cuando volvía a Argentina

Jimena Barón participó del hermoso viaje que realizaron junto a Carolina Pampita Ardohain, Julieta Poggio, Zaira Nara y Stephanie Demner. Jimena en muchas ocasiones reveló que no le gusta volar y en las últimas horas contó una compleja situación que vivió en el vuelo de vuelta al país.

En la primera foto, subió el mapa que muestra el destino del avión y allí se sorprendió al ver que estaban por aterrizar en Asunción, Paraguay. Luego de esto, ella aclaró la situación: "Nos dijeron que hay una tormenta eléctrica demasiado intensa y que el avión no puede aterrizar".

Luego agregó: "Aterrizamos en Paraguay y nos quedaremos arriba del avión esperando que el clima mejore". Posterior a esta aclaración. Jimena compartió una selfie desde el asiento y sostuvo que "hace 35 horas me fui del hotel en Tailandia y no sé si voy a Buenos Aires, a Perú o si me quedo a vivir en Paraguay".

Jimena durante el aterrizaje en Paraguay. Foto: captura de pantalla Instagram/ @jmena.

"Fantástico. Llenaron nafta a tope y van a "intentar" aterrizar en Buenos Aires esquivando la tormenta (odio volar y esta situación no me agrada en absoluto). Si esto no fuera posible, vamos a aterrizar en Sao Paulo". Pero esto no fue todo y un diálogo con un tripulante la preocupó más.

La odisea de Jimena Barón para llegar a Buenos Aires. Foto: captura de pantalla Instagram/ @jmena.

"Un tripulante me dijo: 'vos sentante y quedate tranquila a menos que no nos veas tranquilos a nosotros y se rio y yo me reí así", expresó claramente muy preocupada. Después de algunas horas y vueltas, finalmente el avión tocó suelo argentino y ella pudo volver a su casa con la familia.