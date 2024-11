A L-Gante le habrían cerrado las redes sociales por una denuncia masiva: "Los turcos denunciaron la cuenta"

El romance entre Wanda Nara y L-Gante fue el tema del momento sin lugar a dudas en los diferentes programas que cubren espectáculo. La empresaria y el artista blanquearon la relación hace poco y terminaron de confirmarlo con un viaje a las playas de Brasil junto a la pequeña Jamaica (hija del cantante).

En medio de todo esto, la conductora de Bake Off Famosos fue fuertemente criticada en las redes sociales por personas que viven en Turquía. Fue por esto, que ella realizó un contundente comunicado en su Instagram expresando repudio y aprovechó para tirarle un palito a Mauro Icardi.

"Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo, Me hago cargo económicamente de mis hijos sola", expresó en una parte del escrito.

Lo cierto es que esta nueva relación habría caído muy mal en Turquía, ya que la pareja era muy querida en el mencionado país. Juariu, quien se encuentra como panelista en el programa de Vero Lozano posteó dos historias en su cuenta dando a entender que le habrían bajado la cuenta a Elián Valenzuela.

"No sé qué pasó aquí", fue la primera donde aparecía el perfil de L-Gante sin publicaciones. Minutos después subió otra, donde expresaba: "Chicos los turcos denunciaron la cuenta de L-Gante y se la cerraron". Por el momento ni el cantante ni Wanda Nara han salido a aclarar esta situación.