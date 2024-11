Víctor Hugo Morales retrucó a Eduardo Feinmann por tildarlo de "nefasto" por sus dichos sobre Jorge Lanata

Hace algunos días, Víctor Hugo Morales levantó un gran revuelo al asegurar que Radio Mitre le pagará por última vez su sueldo a Jorge Lanata el 30 de noviembre. Más allá de la emisora en cuestión salieron a desmentir al conductor, Eduardo Feinmann tildó a su colega de "nefasto" por sus dichos.

Concretamente, desde su programa en LA 750, Morales había dicho respecto a Radio Mitre y el Grupo Clarín, en relación a Lanata: “¡Me parece muy cruel! Y es bueno que usted sepa a dónde está llegando la canallada, la violencia y la crueldad del mundo. No se respeta ni mínimamente a personas que han prestado un gran servicio”.

Mientras tanto, Eduardo Feinmann consideró que Víctor Hugo Morales aprovechó la convalecencia de Jorge Lanata para cuestionar una vez más al Grupo Clarín, y no dudó en tildar al locutor de "nefasto". "El relator del relato es un mentiroso", arremetió el conductor de LN+.

En mediio de la controversia, Morales hizo su descargo en un móvil de Intrusos (América) donde explicó: "Estoy preocupado como todo el mundo. Vi una nota a su esposa (Elba Marcovecchio) que dijo que se está sintiendo mejor y me parece que es una muy buena noticia. Me dio mucha pena. Es un mundo muy cruel, que lo echen mientras está un poco indefenso todavía. Que le den de baja en este momento me pareció de pésimo gusto. Pero es la era de la crueldad. Después entrás en Clarín a una noticia de Lanata y resulta que es solo para suscriptores, yo creo que Lanata es de interés para que aquel que entra pueda leer, no para que les permita coleccionar más suscriptores... Lo han usado, han afectado a una parte de su familia, nada menos que a su esposa. No puedo entender tanta crueldad".

Víctor Hugo Morales le respondió a Eduardo Feinmann

En tanto que sobre el duro calificativo que le aplicó Eduardo Feinmann, Víctor Hugo Morales retrucó: "Que diga lo que quiera, es su vida. Yo no quiero hacer una cuestión de colegas, salvo cuando puedo expresarme a favor".

Por último, sobre su vínculo con Jorge Lanata, Víctor Hugo Morales remarcó: "Fue muy cordial, después nos perdimos en el tiempo. Hemos opinado distinto pero eso no tiene que ver con el afecto. Yo tengo buenos recuerdos".