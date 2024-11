Griselda Siciliani no se quedó callada y le respondió contundentemente a Sabrina Rojas: "Me gustaría que..."

Hace pocos días, Sabrina Rojas estuvo presente en Ángel Responde, programa conducido por Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi Live, y cuando le consultaron por Griselda Siciliani, quien se encuentra en pareja actualmente con Luciano Castro, aseguró que es muy buena actriz, pero que tiene "una cuestión de piel por cosas de la vida".

El conflicto entre ellas escaló a otro nivel en las últimas horas luego de que la modelo revelara en Pasó en América detalles de su vínculo en el pasado con la protagonista de Envidiosa.

"Del lado de ella había una obsesión, que cuando yo estaba casada, embarazada y ella mensaje, mensaje, mensaje. Después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí, ya eso no lo se", expresó la conductora del ciclo.

Asimismo, la actriz dio a entender que con Luciano Castro se sigue viendo: "Pero viste que en la vida todo vuelve, un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés, ¿viste?".

La modelo fue durísima con la protagonista de "Envidiosa". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Los comentarios de Sabrina Rojas no fueron pasados por alto en los programas de televisión, y en A la tarde buscaron a Griselda Siciliani para ver qué pensaba sobre los comentarios de la modelo.

Cuando el movilero le consultó si le molestaba o incomodaba lo que dijo la conductora, Siciliani contestó: "Sí, me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular, también es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso. Yo tengo este modo de no participar, pero bueno, no es que no me afecte, pero no es mi tema".

"Yo entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas", expresó la protagonista de Envidiosa, sin responder demasiado a los comentarios de la presentadora.

Con respecto sobre si le afecta que hablen estas cosas sobre ella, dijo: "No me moviliza, no me genera ningún conflicto interno".

"Yo estoy bien, estoy contenta, estoy pasando un momento muy hermoso, de trabajo, de la vida, mi familia, mi hija", concluyó Griselda el tema.