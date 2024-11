Filosa respuesta de Tamara Báez a Wanda Nara tras la foto con su hija: "Son puro show"

La novela entre Wanda Nara y L-Gante sigue sumando capítulos, en las últimas horas la empresaria compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Elián y a Jamaica, la hija que tuvo el cantante con Tamara Báez. La expareja del artista contestó de manera fulminante.

Hace días que la conductora de Telefe y Valenzuela se muestran juntos. La primera vez fue en una fiesta luego de que la Justicia dio el fallo donde fue condenado a tres años de prisión en suspenso y el fin de semana pasado, fueron grabados en un conocido boliche de Buenos Aires a los abrazos y hasta parece que hubo besos.

Pero esto no terminó allí, ya que Wanda siguió sumando pruebas de que la relación con L-Gante está muy bien y compartió un momento con él y con su pequeña hija Jamaica. En las últimas horas dialogó con la prensa y sostuvo que "Siempre estuve para él, de la manera que te necesita alguien que está pasando un mal momento".

Quien salió con los tapones de punta fue Tamara Báez quien estalló al ver la historia de Wanda Nara: "No usen a mi hija, si son puro show. Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven", comenzó expresando la mamá de Jamaica en sus redes sociales.

La fuerte reacción de Tamara. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @tamibaezz222

Además subrayó que "Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero la única vez que la ve, tiren fotito, no va. Desubicada. Ni que tuvieras 20 años", confesó Tamara muy enojada luego de ver la foto.