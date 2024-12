Isabel Macedo reveló el duro y angustiante momento que vive tras el golpe en su rostro

Isabel Macedo volvió al mundo de la actuación con el éxito rotundo de la serie "Margarita" producida nada más ni nada menos que por Cris Morena. Sin embargo, la actriz no la está pasando nada bien luego de un fuerte golpe que tuvo semanas atrás, ya que le sigue doliendo la nariz.

El periodista Gustavo Méndez fue quien dio la primera información y en su momento comentó que "Isabel Macedo se accidentó durante los ensayos de Margarita. En el día de ayer, la actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo", confesó el panelista de Implacables.

Cuando la actriz se fue a realizar los estudios pertinentes, los mismos según los profesionales arrojaron que no tenía nada grave. Esto cambió en las últimas horas cuando Macedo se dirigió al hospital porque seguía con mucho dolor y no había forma de que el mismo se pase.

Hace algunas horas, Isabel se mostró muy angustiada y reveló que tendrán que operarla: "No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy. Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico. Abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada", comenzó.

El llanto de Isabel Macedo. Foto: captura de pantalla Instagram/ @isabelmacedophoto.

Luego agregó: "Era sólo un golpe, supuestamente, y tengo tres fracturas en la nariz. ¡Lo que lloré! No es que quería llorar, pero se me caían las lágrimas de la impotencia, de no haber sabido en el momento. Igual ya está. Tengo que pensar para adelante, ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso", subrayó claramente conmovida por la noticia.

Además en el final comentó que "Con razón me estaba costando tanto respirar. Me seguía doliendo tanto…y yo justificando que era el golpe". Isabel se mostró sorprendida por los estudios que le hicieron en Buenos Aires donde claramente expresaron que no tenía nada y todo cambió por completo.