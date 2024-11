Sabrina Rojas y una provocativa foto con un palo para Griselda Siciliani

Luego de unos días en que la modelo Sabrina Rojas haya disparado munición gruesa sobre Griselda Siciliani, la novia de su ex pareja, Luciano Castro, ahora decidió ir por más pero de una manera más sutil.

Recordemos que hace unos días, Sabrina se despachó diciendo que tenía “una cuestión de piel con ella por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo como una cuestión de piel está bien. Es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas. Todo vuelve”.

La remera que lució Sabrina Rojas

Ahora, mientras disfrutaba de un plácido domingo, subió una historia de una foto suya en la que luce una remera que despertó todas las alarmas. Acompañada de la canción de Charly García, "Tu vicio", Sabrina Rojas se mostró con una musculosa que perteneció a Luciano Castro.

Es que apenas subió la foto, en la mañana del domingo, muchos de sus fanáticos recordaron un video en el que el actor se encontraba haciendo pesas con esa misma musculosa color gris claro y un estampado en blanco en el frente.

Si bien luego subió otras historias sin mostrar de nuevo la prenda, y se mostró tranquila y disfrutando del domingo junto a su perro, todos se quedaron atentos a la primera de todas sus historias, que demuestra que su enojo con Griselda Siciliani está lejos de calmarse.