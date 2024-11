El video viral de Wanda Nara y L-Gante juntos en un boliche

Wanda Nara y L-Gante parece que se acercaron nuevamente en las últimas semanas. Es que parecía que la relación de amistad que tienen según la empresaria, se había terminado tras los dichos de Elián Valenzuela en el living de Susana Giménez pero al parecer no fue así.

El cantante pasó días muy turbulentos, ya que estaba preocupado por el juicio en el cual finalmente fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Luego de escuchar el veredicto del juez, Elián festejó tirando billetes de mil pesos y por la noche realizó una fiesta a la que asistió la conductora de Bake Off Famosos.

Pero esto fue solo el prinicipio, ya que en las últimas horas el artista y Wanda fueron filmados estando juntos en un conocido boliche de la ciudad de Buenos Aires. La cuenta de Instagram "Gossipeame" llevó la primicia con un video donde se puede ver a Wanda abrazándolo y hablándole al oído a L-Gante.

La historia de Wanda Nara dedicada a Elián Valenzuela. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, por su parte, Marcia Frisciotti (quien maneja la cuenta mencionada) expresó que a ella le gusta la pareja de Wanda y Elián. La publicación llegó a tener más de 4 mil likes y obviamente que los seguidores no tardaron en dejar sus opiniones tras ver el clip.

El video de L-Gante y Wanda Nara juntos en el boliche

"Wanda y Lgante a full ayer a la noche en BNN", citaba el texto que acompañaba el video. Los usuarios bromearon con Mauro Icardi en los comentarios tras este nuevo acercamiento: "Alguien me explica el papel que cumple Icardi en todo esto"; "Me encantaría que mauro aparezca con la china", "A mauro Icardi no le gusta esto", expresaron algunos.