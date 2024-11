Tras ser fulminada por Yanina Latorre, Yuyito González respondió con una particular bendición

Luego de que Yanina Latorre disparara con artillería pesada contra Yuyito González porque la novia de Javier Milei aseguró que la panelista de LAM (América) "tiene un máster en cuernos", la conductora de Ciudad Magazine optó por bajarle el tono a la discusión con una particular bendición dedicada a su rival.

“La verdad, se hace la pastora... Dejás bastante que desear en cómo hacés quedar a la iglesia a la que pertenecés o el lugar al que vas a pregonar lo pastoril”, había comenzado Yanina Latorre su fuego contra Yuyito González desde LAM. Acto seguido, la "angelita" tildó a la exvedette de "adorno del presidente de turno".

Yanina Latorre, durísima con Yuyito González

Por su parte, la pareja del mandatario le dedicó unos minutos de su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) al cruce con Yanina Latorre aclarando en primer lugar: “No me pregunten cosas de mala onda. Yo sé que circulan todas las críticas, todas las agresiones. Ya lo sé porque lo vengo sufriendo todo el año, pero bueno, cada vez mis espaldas son más fuertes. Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicada, pero es alguna cosita alguna vez. Y yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente. Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser”.

Yuyito González le respondió a Yanina Latorre sin mencionarla

Luego, sin mencionar a Yanina Latorre, Yuyito González enfatizó: “Si alguien se ofendió le pido disculpas. Yo no soy de decir cosas feas. Más bien las evito. Y a veces me sale una cosita que sin darme cuenta puede herir a alguien”.

Finalizando con su descargo apelando a una llamativa bendición, González se refirió a Latorre al remarcar: “No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero ni decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo”.