Entre lágrimas, Sergio Lapegüe se despidió de TN con una sentida confesión: "Me voy a..."

Tras 34 años de labor, Sergio Lapegüe se despidió este viernes de TN con una sentida confesión. El conductor se tomó los últimos minutos de la emisión de Tempraneros para hablar de su decisión de bajarse de la señal de noticias del Grupo Clarín, y a pesar de que se propuso no llorar, las lágrimas le ganaron durante su improvisado discurso de adiós.

Luego de que su compañera Roxy Vázquez le agradeciera a su compañero de conducción por todo lo aprendido, desde TN pusieron al aire una síntesis del trabajo de Sergio Lapegüe en Artear. Al finalizar las imágenes, el periodista no pudo evitar quebarse y enfatizó: “Lo más lindo es que me voy por decisión propia. Quiero divertirme y que los últimos años de mi vida sean todas sonrisas. Entré hace 34 años siendo un pibe soltero, me casé, tuve hijos, ellos ya volaron y ahora estamos disfrutando con Bochi del nido vacío”..

Tras agradecer a las autoridades de TN, Lapegüe reconoció: "Me di el gusto de hacer todo lo que quise hacer”. Además de agradecerle a su público incondicional, el periodista mencionó a Paula Bernini y Mario Massaccessi como nuevos conductores de la franja de la mañana.

Sergio Lapegüe se quebró al despedirse de TN

“Aquí fui feliz, construí una historia. 34 años es más de la mitad de la vida, y esa historia me la llevo, no queda perdido. Ahora voy a seguir cumpliendo sueños, como los cumplí acá, que somos familia. Acá perdimos amigos que se fueron antes de tiempo, y me llevo amigos que voy a seguir viendo”, siguió entre lágrimas Sergio Lapegüe al referirse a sus compañeros de TN.

Acto seguido, el comunicador confesó: “Me voy a bajar del pony, voy a caminar en el llano como cuando entré y voy a buscar otros sueños. Ahora, atravieso la pared de los sueños cumplidos. Me llevo a todos en el corazón”.

Finalmente, para descomprimir tanta emoción, Lapegüe remarcó: “No me quiero despedir llorando, quiero hacerlo con un pogo”. En ese momento, mientras sonaba la canción Suspicious minds de Elvis Presley, sus compañeros se acercaron a abrazar al conductor que dejó TN para sumarse a la pantalla de canal América