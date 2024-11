Susana Giménez se entrevistará a sí misma con Inteligencia Artificial

Susana Giménez tiene planificada una innovadora propuesta para levantar el rating de su programa, que viene realizando grandes entrevistas pero sin marcar una gran diferencia en la cantidad de espectadores.

Según reveló Ángel de Brito desde su cuenta de X, la diva entrevistará a su versión joven, la que protagonizó la icónica película La Mary, que marcó una época a partir del éxito de taquilla y de su relación posterior con el boxeador Carlos Monzón, coprotagonista de dicha película.

La Inteligencia Artificial es una de las innovaciones tecnológicas más llamativas de los últimos años, y ahora permite recrear una suerte de viaje en el tiempo, donde la conductora se pondrá frente a frente a una representación de su juventud. Habrá que ver de qué manera ha elegido la producción para que esto suceda.

Carlos Monzón y Susana Giménez en La Mary

Con la recreación de movimientos, imágenes y voces que permite esta tecnología, la entrevista se podría realizar en vivo, aunque no se descarta que haya sido grabada para evitar problemas con la dinámica, o bien que la misma no responda de una manera que no sea acorde al tono del programa.

La Mary fue una de las películas de mayor éxito de taquilla en la década del 70, confirmando a la joven Susana Giménez (en ese momento tenía 30 años) como uno de los íconos de la gran pantalla nacional. La película cuenta la historia de una joven que, al enamorarse de un hombre de barrio, evoca fantasmas del pasado, entrando en un espiral de desenfreno sexual y locura.