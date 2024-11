Pampita explicó cómo es la dinámica de relación con su nuevo novio y remarcó el ultimátum a Roberto García Moritán

Poco tiempo después de concretarse su divorcio de Roberto García Moritán, Pampita inició un vínculo con el polista Martín Pepa, y ahora la modelo dio detalles sobre la dinámica de la flamante relación, a la vez que remarcó la situación en la que quedó con su exmarido.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Pampita confirmó que en verano viajará a Uruguay junto a su nuevo novio, y con esta información dejó en claro que no hay chances de una reconciliación con García Moritán.

Por otro lado, cuando un periodista de LAM (América) le preguntó en la nota sobre la naturaleza del vínculo con Martín Pepa, ya que el polista vive en el exterior y la modelo adelantó que la relación será a distancia, Pampita sugirió que los miles de kilómetros que habrá de por medio no implicarán la posibilidad de pensar en un concepto de pareja abierta.

“Yo soy siempre exclusiva. Cuando estoy conociendo a alguien, conozco solo a una persona, no hablo con otros, no chateo, no veo a otras personas”, remarcó Pampita sobre la habitual dinámica en sus relaciones.

Pampita dejó en claro cuál es su actual situación sentimental

En tanto que consultada sobre su situación con Roberto García Moritán, la entrevistada contestó categórica: “Este tema ya está, ya le dimos un punto final, estamos divorciados. No vamos a estar siempre hablando de lo que fue o qué pasó porque para mí ya está, es un tema re terminado”.