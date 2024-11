Las fotos del evento al que renunció Wanda Nara y su sentida publicación

Hace unos días, se supo que Wanda Nara tuvo que renunciar a un evento de una prestigiosa marca de joyas por motivos personales, que incluían su pelea judicial con Mauro Icardi y una supuesta discusión con L-Gante, su nueva pareja.

El mismo al final llamó como reemplazante de la empresaria a Jimena Barón, pero la cantante y actriz no fue la única figura argentina que participó del evento.

La historia de Wanda Nara

Desde sus historias, Wanda Nara se mostró triste por no haber podido estar presente en el evento que se realizó en Tailandia. "Realmente me parte el corazón no poder participar de esta gran experiencia" comenzó desde su activa cuenta de Instagram, y acompañando con una foto de las joyas.

Luego de algunas palabras para la marca, también le dejó un mensaje a quienes sí dijeron presente en el país asiático. "Y por sobre todo, desearles la mejor a todas las que viajan y que la pasen espectacular" para luego arrobar a Zaira Nara, Jimena Barón, Pampita Ardohain, Julieta Poggio y Stephanie Demner.

Stephanie, Jimena, Zaira, Pampita y Julieta

En lugar de la ex pareja de Mauro Icardi, llamaron de último momento a Jimena Barón, quien compartió con sus fanáticos sus sensaciones por ser "la segunda", aunque siempre con mucho humor. Evidentemente el compromiso profesional era importante y Wanda lo está lamentando.