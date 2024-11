Papelón en los Martín Fierro: Jony Viale ganó un premio y ya se había ido

Este fin de semana se realizó la segunda entrega de los Martín Fierro Latino en Miami, con una ceremonia de alto vuelo que incluyó una increíble situación en la que el gran ganador de la noche casi se pierde su estatuilla.

Es que apenas se supo que Jonatan Viale había sido el ganador del Martín Fierro de Oro, todos se sorprendieron al notar que el conductor no aparecía en el escenario para recibir el galardón.

Tal era la confusión y la sorpresa reinante que el presidente de APTRA, Luis Ventura, se hizo cargo de la situación, y tomó la estatuilla para decirle al conductor “Lo gané yo. Me lo llevo a mi casa. JJonathan Vialeodete”. Cuando el conductor de la gala utilizó su teléfono para llamarlo en vivo, supieron que, si bien había abandonado el salón, aún se encontraba cerca.

Luis Ventura no estaba contento con la huida de Viale

"Amigo, te ganaste el Martín Fierro de Oro y está en vivo, pero se fue. ¡Dice que está volviendo! ¿Qué hacemos Luis? ¡Ya está, se lo llevó!” lanzó el conductor Ronen Suarc, quién manejó con mucha habilidad la situación.

Horas más tarde, Jonathan Viale se tomó con humor lo sucedido, y subió un posteo en el que no sólo se veía agradeciendo por el premio recibido, sino riéndose de casi haberse perdido la entrega propiamente dicha. "Gané el Martín Fierro de Oro. No lo puedo creer. Estas cosas solo me pasan a mi. Perdón @LuisVenturaSoy Te juro que no me lo esperaba. Estoy muy feliz" escribió.