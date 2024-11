Pampita y Roberto García Moritán juntos en un evento tras la separación

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain volvieron a estar juntos para presenciar el acto escolar de fin de año del jardín a donde asiste Anita García Moritán, hija del exmatrimonio. Luego de las polémicas declaraciones de la modelo en LAM, ambos pasaron la jornada junto a la pequeña.

Recordemos que en el programa de Ángel de Brito, Pampita había expresado que "esto está destruido para siempre y no hay forma de pegar esos pedazos. Me agarra en un momento de mi vida personal que no quiero para mí... Tal vez antes habría reaccionado distinto".

También sostuvo que "Robert es mi familia, no hablo mal de mi familia y no hay manera de que eso pase" y eso quedó demostrado en el momento que compartieron junto a Anita. Fue el propio Roberto García Moritán quien compartió el tierno momento a través de sus redes sociales.

Pampita junto a Anita en el acto escolar. Foto: captura de pantalla Instagram/ @robergmoritan.

En su cuenta de Instagram posteó un carretel donde había fotos y videos del acto de fin de año de su hija y además compartió un video de Carolina bailando en brazos junto a Anita, esto llamó la atención de los diferentes usuarios que no tardaron en dejar comentarios al respecto.

Roberto García Moritán y Pampita juntos tras la separación

"Que bien que sigas mostrando fotos lindas con su madre. Anita merece que sus padres se quieran bien, pero sobretodo que se respeten"; "Como corresponde los padres fueron a la fiestita de Anita"; "Ojalá siempre reine la buena onda entre vos y Pampita por la felicidad de Anita", fueron algunas de las opiniones.

Más fotos del acto escolar que compartieron Roberto García Moritán y Pampita

Padre e hija. Foto: Instagram/ @robergmoritan.