Baby Etchecopar descalificó profesional y humanamente a una estrella de Telefe: "No es nada"

Con el estilo frontal que lo caracteriza, Baby Etchecopar descalificó en duros términos a Wanda Nara. El conductor no dudó en cuestionar profesional y humanamente a la figura de Telefe con fulminantes conceptos.

"Yo me acuerdo que en algunas épocas se corrían a figuras grosas, a Darín, a Susana, en Punta del Este. Hoy corremos a esta piba, que con todo respeto, la hicimos nosotros, no es nada", comenzó Etchecopar en diálogo con un móvil de Intrusos (América) refiriéndose a Nara.

Luego el periodista disparó: "No hay farándula... Hoy hablábamos con mi mujer que nos da vergüenza ajena". Pero eso no fue todo, el conductor de A24 redobló sus cuestionamientos hacia su colega de Telefe al deslizar de manera polémica: "Vos valés 2 millones de dólares, tres o veinte, pero si no tenés nivel, tenés que saber la diferencia entre un Don Penignon y La Farruca".

Baby Etchecopar, lapidario con Wanda Nara

Por otro lado, consultado sobre el romance entre Wanda Nara y L-Gante, Baby Etchecopar sentenció: "Son lo mismo, ellos son plata y compran, compran. Es conventillo y guita... Puede ser que lo este usando. No sé si es la novia o la amante".

Mientras que al referirse al hecho de que Wanda sea actualmente una estrella de Telefe, liderando el exitoso programa Bake off famosos, Etchecopar explicó: "No hay mucha gente para conducir, nos hemos encargado de destruir el semillero de gente que estaban en todos los canales, que arrancaban con trabajo. Ahora son egresados de Gran Hermano".

Por último, sobre los méritos laborales de Wanda Nara, Baby Etchecopar remarcó: "Hasta ahora no vi que haga nada, es todo puter*o, quilombo, conventillo".