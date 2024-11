La China Suárez furiosa con un periodista en medio de la calle: "¿Me van a seguir hasta mi casa?"

Eugenia China Suárez y Franco Colapinto revolucionaron las redes sociales luego de su salida por las calles de Madrid. Este clip causó un escándalo que hasta salió a hablar el mánager del piloto de la escudería Williams Racing de Fórmula 1, por las constantes críticas.

Jamie, escribió un duro comunicado en redes sociales, expresando que "Escuchen con atención porque solo lo diré una vez: dejen de opinar, de insultar y de decirnos como hacer nuestro trabajo". Lo cierto es que en el famoso "Fan zone" de Las Vegas, Franco sostuvo que estaba al tanto de la revolución que causó salir con la actriz.

En medio de todo este escándalo, la China volvió al país y no quiso dar ningún tipo de declaraciones. El programa de Mariana Fabbiani fue al aeropuerto en búsqueda de una palabra y ella guardó absoluto silencio, sin embargo, Intrusos intentó hablar con ella mientras caminaba a su casa y allí la actriz desató su furia.

El cronista del programa que se emite en América le preguntó sobre la repercusión que tuvo el video con Franco Colapinto y ella se abstuvo de hablar diciendo que estaba en una llamada telefónica. Cuando el periodista insistió, la actriz dio una dura respuesta: "¿Me van a seguir hasta mi casa?".

El enojo de la China Suárez con un cronista que le quiso preguntar por Franco Colapinto

Luego en el final, la China sostuvo que "no voy a hablar, ya me conocen y no tengo nada para decir", cerró molesta por la insistencia del periodista sobre el tema que se encuentra en todos los portales y programas de espectáculo en estas horas, y que la vuelve a tener a ella en el foco del escándalo.