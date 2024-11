El picante conductor que tildó a Susana Giménez de "analfabeta funcional"

Tras la controversial entrevista de Susana Giménez a Pampita, en la que la modelo no reveló el motivo de su separación de Roberto García Moritán a pesar de que el motivo de su presencia en el living de la diva era justamente ese, Jorge Rial arremetió contra la legendaria conductora de Telefe en duros términos.

"Entre una que no quiere hablar y la otra que es una analfabeta funcional haciendo reportajes, nada podía salir bien. Y salió peor", disparó Rial desde su cuenta de X en contra de Susana.

Más tarde en diálogo con un móvil de LAM (América), el conductor de Argenzuela justificó en principio su exabrupto al explicar: "A Susana no le interesa, es vaga, no labura. No es Mirtha. No sabía nada, no le gusta laburar, es millonaria, vive en Uruguay, qué cara* le importa. Pero Mirtha sabe todo, Pampita con Mirtha no se escapaba".

Jorge Rial destruyó a Susana por su entrevista a Pampita

De todas formas, Jorge Rial retrocedió sobre sus dichos sobre Susana Giménez y se retractó: "Fue duro, estuve mal. Era la una y pico de la mañana, sin anteojos escribí. Me equivoqué, tuiteé mal, pido disculpas".

En tanto que sobre la elección de la modelo de sentarse a hablar con Susana, Rial deslizó filoso: "Pampita es viva y no va a sentarse con periodistas que le van a repreguntar como yo o Ángel de Brito... Fue a un lugar donde nadie le va a repreguntar y se llevó 30 lucas verdes. Es una genia".

Por último, cuando a Jorge Rial le preguntaron si la nota a Pampita fue la peor entrevista de Susana Giménez en el último tiempo, el picante periodista retrucó: "A ella le vengo viendo malas notas desde el '89".