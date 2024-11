Darío Barassi y el triste mensaje a un año de la muerte de su mamá: "Primer año que parecen miles"

El 19 de noviembre del año 2023, la vida de Darío Barassi y toda su familia cambió rotundamente. En esa fecha, Laura, su madre tristemente falleció luego de batallar duramente contra el cáncer, el actor la sigue recordando y al cumplirse un año de la muerte, compartió un emotivo posteo.

Para el día de la madre, Darío le dedicó un tierno homenaje: "Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele. Y esta bien q sea así. No lo apuremos. Te quiero fuerte madre. Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas… Pero, afortunadamente, otras tantas se compartieron entre la vieja bicha y los 3 hombres de su vida".

Ahora que se cumplió un año de su muerte, el conductor compartió fotos recordando a su mamá con un triste texto: "Mañana primer año. Que Parecen miles, y que parece un día. Que se yo.Que hay q soltar, que vive en vos, que la tenes que sentir, que la tenes que dejar descansar. Que se yo", comenzó.

Darío junto a su mamá. Foto: Instagram/ @dariobarassi.

Luego agregó: "Básicamente no se, NO SE. Voy viendo qué carajo hacer con semejante ausencia, extraño un montón, me duele profundo pero la siento cerca, la veo en mis hijas, la veo en una receta, en el viento, en los árboles, en el mar y en mi. Te amo viejita. Uno sigue caminando, el mundo sigue funcionando, por momentos quiero gritar y decirles eyyy se bajo alguien muy importante de este tren frenen un rato".

La hermosa publicación de Darío recordando a su mamá. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @dariobarassi.

"Un año. Que parecen miles y que parece un día. Te suelto y te extraño. En el próximo recreo de vida charlamos viejita querida, te contaré del Laburo que te pondrá orgullosa, de las chicas que están divinas, y nos reiremos de las mismas anécdotas de siempre", expresó Darío.

Ya en el final sostuvo que "Sabes? Un poco tuyo vive en mi, eso tbn es eterno. Por suerte. Te adoro mamá. El gorito", finalizó el actor compartiendo este lindo mensaje y fotos de diferentes momentos que pasó junto a su mamá y el tiempo que compartió con sus dos nietas.